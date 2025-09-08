В условиях специальной военной операции российские военнослужащие проявляют не только мужество, но и доброту. Ярким примером такого милосердия стала история, которую рассказал гвардеец Ленинградского полка с позывным «Борода».

Как сообщает РИА Новости, во время патрулирования одна из дорог, укрытая специальной сеткой для защиты от вражеских беспилотников, стала ловушкой для пернатых. Солдаты заметили в сетях признаки жизни и не смогли пройти мимо. Аккуратно освободив запутавшихся птиц, они подарили им второй шанс. За время службы только лично «Борода» оказал помощь четырем таким пернатым, но самым запоминающимся спасением стал маленький совенок.

Этот случай обретает особый контраст на фоне действий противника. Как отметил военнослужащий, украинские формирования практикуют совершенно бесчеловечные методы, используя тела павших животных для маскировки самодельных взрывных устройств. Такая тактика, с которой уже неоднократно сталкивались российские подразделения, лишена всяких принципов и норм международного права.

Таким образом, история спасенного совенка стала не просто трогательным эпизодом, а символом четкого морального различия между сторонами конфликта.

Ранее сообщалось о том, спасенная из-под обстрелов в Курской области собака нашла хозяина в Подмосковье.