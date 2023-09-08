Российские БПЛА бомбят объекты ВСУ в Одесской области, «Герани» летят в сторону Николаева
Фото: [© РИА Новости / Дмитрий Макеев]
Как сообщают в пабликах местные жители, слышны звуки минимум нескольких прилетов в Одессе, в районе морпорта видно зарево пожара.
Также в украинском сегменте соцсетей сообщается о летящих в сторону Николаева российских беспилотниках «Герань-2».
Отмечается, что в Одесской и Николаевской областях звучит воздушная тревога. При этом, официальные власти указанных украинских регионов ситуацию не комментируют и не подтверждают.