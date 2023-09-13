Российские дроны бомбят порты Рени и Измаила, по всей Одесской области ревет воздушная тревога

«Герани» двигаются на порты Рени и Измаил! В Рени мощнейшие прилеты, звучат множественные взрывы Взрывы в районе Измаила!. Все также заходят новые цели парами по 2 дрона по той же траектории в сторону Измаил / Рени. ВАЖНО: все кто сейчас возле портов, элеваторов, каких-то складов и админ зданий просим пройти в безопасное место. Соседям румынам уже пора пройти в укрытия» - сообщают очевидцы с мест.