Российские евреи получили от Путина поздравление с праздником Рош ха-Шана

Стоит уточнить, что Рош Ха-Шана – это еврейский Новый год. Напомним, что в настоящем году этот праздник отмечают с вечера 15 сентября вплоть до вечера 17 сентября. Также он может выпасть и на второй месяц осени – октябрь.

В связи с этим, Владимир Путин, являясь президентом страны, решил поздравить российский евреев с данным праздником. Его слова опубликовали на сайте Кремля. Там президент с уважением и всей чистосердечностью поздравил отмечающих это значимое событие в иудейском календаре.

Глава государства особо отметил заслуги российских евреев: их весомый вклад в культурное разнообразие страны и довольно активную просветительскую деятельность. Он искренне пожелал каждому причастному энергии, душевного тепла и здоровья. Это говорит об огромном уважении и поддержке российских евреев со стороны Владимира Путина.