Российские минометчики ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра обнаружили совсем недавно. Старший начальник передал координаты, после чего по наблюдательному пункту был нанесен удар. Как рассказал командир минометной батареи, во время такого огня российские войска стараются поразить как можно больше живой силы противника. Командир признал, что порой украинские войска пытаются нанести ответный удар, но российские минометчики тут же наносят ответ по новым целям.

Сообщается, что на уничтожение цели уходит не больше трех минут, после этого минометчики уходят в укрытие. Если со стороны противника повторяется огонь, то российские военные отрабатывают и эту цель.