Российские рыболовные суда подключают к интернету с помощью завода из Щелкова

За модернизацию завода берется компания «Газпром космические системы» и в ближайшее время оснастит его наземную инфраструктуру тремя мультисервисными платформами. К октябрю 2023 года стоит цель — добиться максимальной пропускной способности спутниковых каналов.

«С помощью нашего предприятия космических аппаратов улучшатся условия труда рыбаков на территории всей России. Мы гордимся этим проектом и будем впредь поддерживать аналогичные по своему масштабу», — подчеркнул глава городского округа Андрей Булгаков.

Широкополосный доступ в Интернет через «Ямал» стал доступен рыбакам летом 2022 года, когда успешно прошло тестирование. Большое значение проекта в том, что он исключит риски остановки спутниковой связи и широкополосного интернета, которые подключены к иностранным спутниковым системам. Наши рыбаки смогут оперативно передавать и получать необходимую для управления судном информацию.