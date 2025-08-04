В распоряжении российских силовых структур оказались личные сведения о руководителе управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области Олеге Красношапке. Об этом информирует ТАСС .

По информации, полученной от представителей правоохранительных органов, в камере на территории железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве он хранит ячейку, предназначенную для осуществления платежей в пользу своих протеже в главном офисе Службы безопасности Украины. До своего нынешнего назначения Красношапка отвечал за борьбу с коррупцией, но вместо этого способствовал ее активному распространению.

«Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», — указал собеседник агентства.

В данный момент Красношапка стремительно теряет свое влияние в Сумской области, добавил источник агентства.