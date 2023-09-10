Российские силы ПВО сбили под Белгородом украинский боевой дрон

В российском оборонном ведомстве отметили, что вражеский БПЛА был обнаружен в небе над Белгородской областью в 14 часов (мск) в воскресенье, 10 сентября, и уничтожен силами противоракетной обороны. Повреждений на земле и пострадавших не зафиксировано.

«10 сентября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - приводится в сообщении МО РФ в соцсетях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.