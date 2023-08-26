Российские силы ПВО за сутки сбили 37 украинских боевых дронов

Кроме этого, как проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ, боевыми расчетами противо-воздушной обороны сбиты 12 снарядов для американских РСЗО HIMARS.

Там добавили, что указанная вражеская техника была поражена воздухе над республиками Донбасса, в Харьковской и Запорожской областях.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотников», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.