Российские туристы массово устремились изучать Средний Восток

Пресс-секретарь МИД Катара доктор Маджид Аль-Ансари рассказал RT, что россияне проявляют все больше интереса к Катару.

По словам собеседника, в 2024 году Катар изучили как туристы 80 тысяч граждан России. Между странами фиксируют прирост путешественников, если не считать чиновников. Аль-Ансари подчеркнул, что это огромные цифры по сравнению с 2023 годом и ранее. Страна Среднего Востока все больше привлекает, в том числе на фоне некоторых туристических ограничений после введения западных санкций.

Ранее эксперты рассказали туристам из России, ждать ли землетрясений в Турции на майские праздники. Также напомнили о самых сейсмологически опасных зонах.