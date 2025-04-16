Туристам рассказали, ждать ли землетрясений в Турции на майские праздники

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков в беседе с aif.ru рассказал о сейсмически нестабильных регионах Турции.

Эксперт рассказал, что землетрясения в Турции обусловлены взаимодействием крупных Анатолийской и Аравийской литосферных плит. Это одна из самых сейсмологических стран. Однако внутри государства есть районы, наиболее уязвимые к тряске.

«Наиболее сейсмически опасными территориями являются области на западе страны, прилегающие к Эгейскому побережью, внутриконтинентальные районы на севере вдоль Северо-Анатолийского разлома и обширные районы на востоке и юго-востоке. Что касается средиземноморского побережья, то оно относится к слабосейсмичным территориям», — пояснил Горшков.

Он напомнил, что только за последние 50 лет Турция потерпела 14 сильных землетрясений, то есть с магнитудой более 6,5. Самая крупная и трагичная была в 2023-м, когда погибли более 50 тысяч человек.

Однако эксперт призвал не ориентироваться на события в Мьянме, так как плиты и регионы на огромном удалении и показатели у них разные.

Сейсмолог Алексей Завьялов добавил, что в Турции могло наступить затишье и ожидать масштабной и страшной тряски не стоит еще несколько десятилетий.

Таким образом, на майские праздники российским туристам можно не опасаться оказаться в месте природного ЧП.

Ранее сообщалось, что российские спасатели закончили миссию в Мьянме после землетрясения.