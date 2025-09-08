Российские туристы сравнили Геленджик с Индией из-за мусора

Российские туристы массово раскритиковали Геленджик, который стал одним из самых популярных направлений Краснодарского края после закрытия пляжей в Анапе, пишет портал 93.ru.

Так, на сайте Otzovik россияне пожаловались на завышенные цены, грязное море и хаотичную инфраструктуру города. Люди отметили, что стоимость проживания оказалась в 2–3 раза выше, чем в Крыму.

Отдельные трудности возникли у туристов на своем авто. Как оказалось, парковки в Геленджике были переполнены — подъехать к морю было практически невозможно.

Кроме того, отметили отдыхающие, вода в море была грязной, в ней плавал мусор. Купание также оказалось неприятным из-за большого количества других людей — пляжи в буквальном смысле оказались переполненными, из-за чего туристы сравнили этот курорт с Индией.

Развлечения россияне также раскритиковали — рыбалка стоит дорого, а доступных столовых и шашлычных почти нет.

Несмотря на это, отзывы других туристов свидетельствуют об обратном. Особой популярностью среди отдыхающих в Геленджике пользуются древние дольмены — сооружения возрастом более 4 тыс. лет, которых в районе насчитывается до 3 тыс. Туристы отметили их мистическую атмосферу и живописные виды. Стоимость экскурсий к дольменам составляет около 2,2 тыс. рублей, и многие отдыхающие оценили их на 4–5 звезд.

