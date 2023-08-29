Российские власти начнут стимуляцию экономики с помощью автотуризма

Михаил Мишустин, занимая должность премьер-министра Российской Федерации, во вторник 29 августа рассказал об одной из задач правительства, стоящих в приоритете. На нее он указал во время стратсессии по туризму – ей является повышение транспортной доступности регионов.

Как сообщает URA.RU, власти Российской Федерации будут развивать внутренний туризм, в том числе и автомобильный, для стимуляции экономики страны. Для этих целей губернаторы, совместно с правительством, занимаются проработкой вопросов, касаемых транспортной доступности регионов.

Сергей Старовойтов, директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов», подчеркнул, что внутренний туризм – это автомобильный туризм. Множество людей периодически покидают свои города и отправляются на машинах в соседние.