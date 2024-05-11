Армия России второй день активно наступает на харьковском направлении с севера и востока, проинформировали в Минобороны РФ.

В частности, как приводится в обновленной сводке оборонного ведомства в субботу, 11 мая, освобождены Борисовка и еще четыре населенных пункта. Украинские боевики под натиском российских войск были вынуждены отступить.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — указали в ведомстве.

Кроме того, бойцы группировки российский войск «Север» в районах Волчанска, Нескучного, Красного, Глубокого и Веселого нанесли внушительный урон живой силе отряду пограничников и технике четырех бригад ВСУ

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.