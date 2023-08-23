На Запорожском направлении в районе Работино российские военные успешно отразили четыре атаки со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» .

Атаки были проведены штурмовыми группами 65-й механизированной бригады Украины, однако, благодаря активным действиям российской авиации и артиллерии, их удалось отразить.

В результате радиолокационная станция П-18 в Запорожье была успешно уничтожена российскими войсками. Другие операции были проведены в районах Серебрянка и Дроновка ДНР, где поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Боевые действия привели к нанесению поражений живой силе и военной технике противника в 143 районах.