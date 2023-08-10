Российские военные подбираются к Купянску

По словам Виталия Ганчева, военнослужащим российской армии осталось преодолеть совсем немного, чтобы подойти к городу. Сейчас участники спецоперации занимают позиции и укрепляются. Уже после этого будет формироваться линия обороны. Когда о городе говорили последний раз, военнослужащие смогли дойти до села Синьковка и всего семь километров не дошли до Купянска.

Российские военнослужащие решительно перехватили инициативу у украинцев после их неудачного контрнаступления. Некоторые эксперты уверены, что теперь у Киева нет шансов. Всего за считанные дни российская армия существенно продвинулась вглубь линии обороны противника.