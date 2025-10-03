Российские военные спасли украинского солдата с пробитым легким

Украинский военнопленный Игорь Шевцов поделился в беседе с РИА Новости историей о том, как российские солдаты спасли его, когда он получил несколько ранений, в том числе травму легкого.

По словам украинского солдата, он получил ранения: пострадала правая нога, правая рука, а также было пробито легкое. Он и его товарищи оказались под завалами и не могли выбраться самостоятельно, когда над ними начали сбрасывать боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов. В этот критический момент на помощь неожиданно пришли российские военнослужащие.

«Нас откопали, потому что мы были завалены, двое человек вылезли, сказали про меня, вытащили меня и сразу оттащили в более безопасное место. Сняли броню, обнаружили, что пробитое легкое, и первым делом начали оказывать помощь. Там же по месту, там каких-то буквально метров 50, но все же по месту там же оказали помощь. И вот я живой», — сказал Шевцов.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором российские военные извлекают пулю из головы сослуживца плоскогубцами.