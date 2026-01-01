Российские войска за год освободили в Курской области и в зоне специальной военной операции более 300 населенных пунктов. Более половины из них пришлись на Донецкую Народную Республику. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе официальных сводок Минобороны РФ.

В конце декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что к тому моменту под контроль перешли 334 населенных пункта, а площадь освобожденной территории превысила 6,6 тыс. кв. км. Декабрь стал самым результативным месяцем года по темпам продвижения российских подразделений.

В начале года группировка войск «Север» продолжила действия в Курской области. За первые четыре месяца были освобождены более 40 населенных пунктов, включая Суджу. В апреле Минобороны сообщило о взятии под контроль последнего населенного пункта региона, находившегося под контролем ВСУ.

Параллельно началось формирование зоны безопасности в сопредельных районах. В Сумской области было освобождено около 20 населенных пунктов, а также ряд территорий в Харьковской области, включая Волчанск.

Наибольшее число освобожденных населенных пунктов за год пришлось на ДНР — порядка 180. Среди крупнейших — Курахово, Часов Яр, Северск, а также Красноармейск и Димитров. Западная группировка войск освободила около 40 населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, включая Купянск.

Продвижение также зафиксировано в Днепропетровской и Запорожской областях. В Запорожском направлении крупнейшим освобожденным населенным пунктом стало Гуляйполе. Подразделения группировки «Днепр» продолжили продвижение в регионе, приблизившись к Запорожью.

Ранее сообщалось о гигантских потерях ВСУ у ЛНР за 2025 год.