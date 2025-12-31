За уходящий 2025 год Вооруженные силы Украины понесли потери, превысившие 350 тысяч военнослужащих и наемников в боях на территории Луганской народной республики, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

Марочко указал на самые значительные потери личного состава ВСУ в Харьковской области.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на рубежах ЛНР за год составили порядка 353 595 украинских боевиков и наемников», — поделился Марочко.

Согласно информации от специалиста, вражеские силы понесли ощутимый урон в военной технике. Российские войска вывели из строя 424 танка, свыше 3 тысяч единиц полевой артиллерии, около 2 тысяч комплексов радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных систем, а также более 15,5 тысяч разнообразных боевых машин.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.