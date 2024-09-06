Российские звезды поздравили «Русское Радио» с 29-летием

«Русскому радио» исполнилось 5 сентября 29 лет. Звезды радиостанции, партнеры, друзья и почетные гости собрались на яркий праздник в одном из столичных ресторанов.

«Русское радио» по опросам оказалось одним из самых популярных у российских слушателей. В ходе мероприятия звучало множество поздравлений, в том числе и с увеличением аудитории. Радио пожелали дальнейшего развития, как и всему холдингу.

Концерт украсили многие артисты, знакомые с «Русской медиагруппой» и их проектами уже долгие годы. Уже со сцены с днем рождения «Русское Радио» поздравили Сергей Лазарев, Наталья Подольская, Митя Фомин, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Юлия Паршута и многие другие. На празднике отметились также Елена Север, Юрий и Владимир Киселевы («Земляне»), Ирина Нельсон, Денис Клявер, 5staFamily и так далее. Сотни гостей, выразившие любовь к радио и музыке в целом.

«Хочу пожелать, чтобы «Русское Радио» было всегда в эфире, чтобы армия поклонников прибавлялась с каждой секундой, чтобы звучали хорошие песни, которые будут любить и радиослушатели, и те, кто работает на «Русском Радио»! – поздравила радиостанцию Лариса Долина.

Примечательно, что специально ко дню рождения радио Елена Север выпустила новый хит: «Любовь в зоне риска». Это стало дополнительным приятным презентом для отмечающих.