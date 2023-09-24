Российских туристов промурыжили в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха 17 часов, не давая взлететь
Фото: [CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines]
Как передает телеканал РЕН, самолет с российскими путешественниками на борту должен был вылететь из Египта в Санкт-Петербург по расписанию, однако службы безопасности аэропорта курортного Шарм-эль-Шейха задержали рейс аж на целых 17 часов.
Отмечается, что самолет авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь из аэропорта в 6:05 в субботу, 23 сентября. Но в результате задержки борт оказался в воздухе только в 23:30.
В настоящее время самолет находится в воздухе. Предварительно, он должен приземлиться в питерском аэропорту Пулково не ранее 4 часов утра.
Причины такой долгой задержки в настоящее время устанавливаются, приводится в сообщении телеканала.
К слову, данный досадный эпизод не первый за последнюю неделю. Ранее в Египте рейс с российскими туристами девять часов задерживали в аэропорту, не давая вылететь в Екатеринбург.