Российских туристов промурыжили в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха 17 часов, не давая взлететь

Как передает телеканал РЕН, самолет с российскими путешественниками на борту должен был вылететь из Египта в Санкт-Петербург по расписанию, однако службы безопасности аэропорта курортного Шарм-эль-Шейха задержали рейс аж на целых 17 часов.

Отмечается, что самолет авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь из аэропорта в 6:05 в субботу, 23 сентября. Но в результате задержки борт оказался в воздухе только в 23:30.

В настоящее время самолет находится в воздухе. Предварительно, он должен приземлиться в питерском аэропорту Пулково не ранее 4 часов утра.

Причины такой долгой задержки в настоящее время устанавливаются, приводится в сообщении телеканала.

К слову, данный досадный эпизод не первый за последнюю неделю. Ранее в Египте рейс с российскими туристами девять часов задерживали в аэропорту, не давая вылететь в Екатеринбург.