Российских учителей «вызвали на ковер», а те прошлись по нему как ни в чем не бывало

Старшеклассники хабаровской школы устроили для учителей необычный сюрприз на линейке 1 сентября, расстелив красную дорожку в голливудском стиле. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

В хабаровской школе «Успех» на Краснофлотской состоялась необычная линейка, посвященная Дню знаний. Старшеклассники организовали для педагогов импровизированную красную дорожку по образцу голливудских церемоний. Учителя с удовольствием поддержали творческую инициативу учащихся и прошли по алому ковру под аплодисменты собравшихся.

Мероприятие стало ярким стартом нового учебного года, создав праздничную атмосферу для всего школьного коллектива. Можно предположить, что инициатива старшеклассников получила положительные отзывы не только от педагогов, но и от родителей учащихся.

