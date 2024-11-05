Российских водителей будут чаще штрафовать на ж/д-переездах

На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства, касающийся правил установки и эксплуатации автоматизированных камер на железнодорожных переездах. Данный документ, подготовленный Минтрансом, заменит прежнее постановление №1504, принятое четыре года назад.

Ведомство планирует расширить перечень причин для установки таких комплексов.

Камеры фотосъемки и видеонаблюдения будут установлены на переездах, где за год произошло хотя бы одно ДТП, а также на нерегулируемых пересечениях с железной дорогой, то есть без дежурных и шлагбаумов. Ответственность за установку и обслуживание оборудования ляжет на железнодорожные компании. По оценкам Минтранса, их расходы за шесть лет превысят 3 млрд руб.

На данный момент камеры устанавливаются, если на переезде произошло более двух ДТП с жертвами или более пяти пострадавшими за три года. Минтранс же предлагает размещать комплексы «в приоритетном порядке» на переездах с любым ДТП за год, а также на тех, что не контролируются дежурными.

Камеры будут передавать собранные материалы в ГИБДД для формирования так называемых «писем счастья», максимальный штраф за нарушения составляет 5 тыс. руб.

Дополнительные камеры требуются для борьбы с растущим числом аварий, отмечают в Минтрансе.

Ранее Правительство России выразило обеспокоенность по поводу безопасности на дорогах в случае принятия законопроекта, который предлагает немедленное уведомление о превышении скорости с помощью красного сигнала.