«Будет отвлекать»: Кабмин оценил идею уведомлять о превышении скорости маячком

Правительство России выражает обеспокоенность по поводу безопасности на дорогах в случае принятия законопроекта, который предлагает немедленное уведомление о превышении скорости с помощью красного сигнала, поскольку это может отвлекать водителей, сообщил ТАСС.

Законопроект был представлен в Государственную думу 5 ноября главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР).

«Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им», — говорится в документе.

По мнению Кабмина, в текущем законодательстве уже предусмотрены требования о маркировке мест, где установлены системы фиксации, а также информировании водителей о таких местах, что делает предложенное изменение лишним.

Кроме того, модернизация оборудования для подачи красного сигнала может увеличить финансовую нагрузку на бюджеты регионов. При этом законопроект не определяет источники финансирования дополнительных затрат.

Нилов считает, что для эффективной профилактики превышения скорости необходимо одновременно фиксировать нарушение и уведомлять водителя красным сигналом.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД.