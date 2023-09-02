Российский актер театра и кино Алексей Янин умер в 40 лет

Стало известно о смерти российского актера Алексея Янина. Он ушел из жизни, не дожив до 41 года. Информацией об этом поделилась пресс-служба Российского академического Молодежного театра.

Как сообщает KP.RU, когда-то артист пережил тяжелый инсульт. Последние несколько лет он боролся с его последствиями. Весной, в марте 2023 года, Алексею Янину исполнилось 40 лет. Напомним, что он родился в 1983 году. А служба Российскому академическому Молодежному театру в его жизни началась с 2004 года. Тогда же он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Однако карьера Янина не ограничивалась лишь одним театром. Он снялся в разных фильмах и сериалах.

Что касается места и времени прощания с ушедшим из жизни артистом, то информация об этом должна появиться позже. Родственники в последние годы ухаживали за звездой и замечали улучшения, но все закончилось трагично.