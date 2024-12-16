Российский боец продолжил вести танк с оторванной рукой и спас сослуживцев

В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции механик-водитель танка Т-90 с позывным Робин проявил героизм. Во время атаки со стороны ВСУ он получил ранение, в результате которого ему оторвало руку. Однако это не помешало ему продолжить управлять танком и спасти своих товарищей. Об этом в беседе с телеканалом РЕН поведал командир танкового взвода с позывным Подхват.

Подхват сообщил, что в сентябре, во время выполнения боевого задания, танк израсходовал все свои боеприпасы. На обратном пути он был поражен вражеским дроном-камикадзе.

Боевики ВСУ использовали три беспилотных летательных аппарата, чтобы нанести урон экипажу. Первые две попытки противника потерпели фиаско, а вот третий БПЛА все-таки смог угодить в место, где находился механик-водитель с позывным Робин.

«От взрывной волны ему оторвало руку. Но, несмотря на это, он продолжал движение. Я понимал, что он ранен, рядом был наводчик, который тоже это понимал. Но Робин продолжил ехать, пока не потерял сознание», — вспоминает Подхват.

После этого товарищи по службе извлекли Робина из боевой машины и оказали ему первую помощь, начав процесс эвакуации. Все это время украинские боевики не оставляли попыток добраться до российских танкистов, используя различные виды оружия, включая кассетные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

«Час-полтора мы выбирались, и все это время продолжалась бомбежка и преследование… Робин спас нас», — добавил Подхват

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