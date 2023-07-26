Российский дизайнер призывает женщин строить карьеру после родов

Как сообщает «Газета.ру» , рождение детей с 20 лет, по его мнению, считается «более естественным».

Артемий Лебедев поддерживает высказывания Михаила Мурашко. По словам главы Министерства здравоохранения Российской Федерации, женщины должны рожать детей прежде, чем строить карьеру.

Лебедев уверен, что появление на свет ребенка не помешает развитию в будущем. Блогер считает, что проще «отстреляться» до 25, родив, условно, троих, а после всю жизнь работать.

Ранее стало известно, что Мурашко критикует женщин, которые стремятся родить после построения карьеры. По его словам, это можно назвать «порочным». Ведь именно из-за этого россиянки все чаще сталкиваются с невозможностью зачать или выносить плод.