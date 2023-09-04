Российский истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО

О произошедшем информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском Минобороны.

Как пояснил собеседник журналистов, первый экипаж, выполнивший успешно такую поставленную боевую задачу, был представлен к госнаградам.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — передает ТАСС.

Ранее боевой дрон самолетного типа, запущенный на российскую приграничную территорию со стороны соседней Украины был ликвидирован над Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ.