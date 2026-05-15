В Серпухове на 65% завершили капремонт детского сада при школе

В микрорайоне Ивановские дворики подмосковного Серпухова продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 18, строительная готовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета, в них задействованы более 60 человек и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Площадь объекта составляет более 3,6 тыс. кв. м. в нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, обновят входные группы и не только. Работы завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.