Звезда сериала «Слово пацана» Янковский стал жертвой мошенников

Звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Аутсорс» Иван Янковский обратился к фанатам с предупреждением, пишет Super.ru. Артист сообщил, что от его имени в соцсети начали действовать мошенники.

В своем обращении Иван попросил друзей и поклонников быть аккуратнее и не доверять никаким просьбам, которые могут поступать от его имени. Он подчеркнул, что это важно для их же безопасности.

Пока Иван борется с мошенниками, его семейная жизнь продолжает радовать поклонников. Супруга актера Диана Пожарская накануне опубликовала трогательные кадры, на которых запечатлена уютная домашняя фотосессия пары.

История любви Янковского и Пожарской началась на съемочной площадке. Они познакомились во время работы над фильмом «Чемпион мира». Чувства, которые им пришлось изображать по сценарию, оказались настоящими. Долгое время пара скрывала свои отношения, но в 2021 году они решились раскрыть роман и сыграть свадьбу.

