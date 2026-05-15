Долготерпение женщины: в Северном регионе России раскрыли неожиданный секрет крепкого брака

В Международный день семьи, который традиционно отмечают 15 мая, корреспонденты интернет-издания «Ямал-Медиа» отправились за советом к тем, кто знает о браке не понаслышке. Северяне, воспитывающие троих, семерых и даже 17 детей, раскрыли секреты, которые помогают им не разбежаться в разные стороны после первой серьезной ссоры. Главные ингредиенты рецепта оказались одновременно простыми и трудновыполнимыми: терпение, умение отступать и честность без оглядки.

Надымская история: трое детей и никакого «яканья»

Анну и Константина Кукушкиных из Надыма в городе знают все. Не потому, что они громко ссорятся, а потому, что слишком активно делают мир вокруг лучше. Супруги выходят на субботники, предлагают решения наболевших вопросов и заражают окружающих оптимизмом. Их девиз: «Хорошо там, где мы есть».

В семье подрастают трое детей, двое из которых — приемные. Объединяет всех вокал: Кукушкины постоянно участвуют в конкурсах и стараются не расставаться надолго. Анна и Константин убеждены: основа семьи — это взаимоуважение, способность быть честными и ценить все моменты.

Супруги признают: взгляды мужа и жены могут не совпадать в принципе. Но задача взрослых — найти компромисс, который окажется лучше для детей, а не только для собственного «я».

«Семья — это про решение проблем, а не про поучение друг друга. Решать проблемы рука об руку, а не бороться друг против друга. Помнить, что вы идете в одном направлении и цели у вас единые. Не раскидываться обидными словами, за которые потом будет стыдно», — отметила пара.

При этом родители не пытаются прожить жизнь за своих детей. Главная задача, по их мнению, — научить их жить самостоятельно. А еще — подавать личный пример. В ближайших планах у Кукушкиных — пополнение семьи.

Салехардский опыт: 17 характеров и долготерпение

Семья Дружининых из окружной столицы играет в другой категории. Здесь под одной крышей живут 17 детей. Тринадцать из них — приемные. Мама семейства Ольга признается: это 17 совершенно разных психотипов со всей России. Абсолютно непохожие характеры, привычки и судьбы.

Для детей такая коммунальная жизнь — лучшая школа. Они учатся уживаться с другими людьми, помогать, ухаживать за младшими и за совсем крошечными малышами. Родители, в свою очередь, прививают им уважение к старшим — благо достойных примеров в доме хватает.

Ольга Дружинина уверена: не надо настойчиво вмешиваться в жизнь взрослеющих детей. Пусть нарабатывают свой опыт, ошибаются и делают выводы. А примерно после сорока лет, когда созреют для глубокого общения, они сами захотят сблизиться.

Ольга уверена: если супруги не хотят развода, им не стоит произносить это слово вслух. Ключ к крепкому браку, по ее мнению, — терпение, которое иногда требуется вырабатывать годами. Но результат того стоит. Особое внимание мама 17 детей уделяет женской роли: настоящему долготерпению нужно учиться. Когда женщина полностью принимает и любит хотя бы одного ребенка, она обретает способность открыть сердце для всех остальных.

Еще одно правило от многодетной матери: лучшая победа — это отступление. Если мужчина на данном этапе не готов слышать или принимать какую-то информацию, надо взять паузу и вернуться к разговору позже.

При этом Ольга предупреждает: не стоит строить отношения с человеком, который не готов брать на себя ответственность, находится в постоянном поиске или поднимает руку. Счастья такая семья не принесет. А вот проблемы — запросто.

Финансовая независимость и правильные ориентиры

Оба семейства сходятся в одном: залог крепких отношений — финансовая и психологическая независимость супругов друг от друга и от остальных людей. Это не про холодность, а про зрелость, когда каждый остается полноценной личностью, но при этом выбирает быть вместе.

Глядя на своих взрослых детей, которые уже выпорхнули из гнезда, Ольга Дружинина радуется одному: они научились ценить свою вторую половинку и заботиться о ней. А значит, родительский труд не пропал даром.

Поддержка от губернатора

Ямальские власти тоже внесли вклад в укрепление семейных уз. В 2020 году глава региона Дмитрий Артюхов подписал решение о поощрении супружеских пар за долголетнюю совместную жизнь. Сумма выплаты равна количеству прожитых в браке лет.

Условия просты: на дату юбилея и момент подачи заявления семья должна постоянно жить на Ямале. Хотя бы у одного из супругов должен быть трудовой стаж в округе не менее 15 лет. Подать заявление можно в течение полугода после юбилейной даты через МФЦ или портал «Госуслуги». Остальные документы соцзащита запросит самостоятельно.

Как говорят сами ямальцы, деньги — приятное дополнение. Но главная награда — это те самые годы, которые удалось пройти рука об руку, не сворачивая.

