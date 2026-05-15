Элиты нашли кнопку управления людьми? Старый патент о дистанционном контроле клеток снова на слуху

В сети снова заговорили о тайных планах элит после того, как всплыл патент Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке с пугающей формулировкой о «дистанционном управлении функцией клеток», пишет Daily Mail. Документ, выданный в 2018 году, описывает технологию, при которой крошечные частицы внутри организма можно активировать радиоволнами.

Официально речь идет о медицинских целях: лечении диабета, болезни Паркинсона, хронической боли, гормональных и неврологических нарушений. Но само сочетание слов «удаленное управление клетками», «радиосигнал» и имя Рокфеллеров оказалось достаточно взрывоопасным, чтобы соцсети мгновенно заговорили о биологическом контроле над людьми.

Сторонники конспирологических версий считают, что подобные разработки могут стать шагом к вмешательству в тело человека без его прямого участия. Особенно их насторожили эксперименты на мышах, где ученые дистанционно запускали выброс инсулина, а также опыты с клетками мозга, связанными с аппетитом, мотивацией и дофаминовой системой.

«Планы глобальных элит раскрыты! Теперь нигде не скрыться от ока правительства», — написал один пользователь X, задавшись вопросом, не означает ли это конец «биологической независимости» человека.

Доказательств того, что технология создавалась для контроля сознания, слежки или управления населением, нет. Но для конспирологов эта история звучит как идеальный пазл: влиятельный университет, американские элиты, наночастицы, радиоволны и возможность воздействовать на клетки издалека. Именно поэтому старый патент сегодня выглядит не просто как медицинская разработка, а как топливо для новой большой теории о будущем контроля над человеком.