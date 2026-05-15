Неонатальный скрининг в Московской области прошли порядка 20 тыс. новорожденных

В регионе активно реализуется программа неонатального скрининга. Все новорожденные проходят комплексное исследование на 38 генетических заболеваний. Среди патологий, выявляемых в рамках обследования, — нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и ряд других серьезных состояний. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение. С начала года обследование прошли почти 20 тыс. детей. У 31 из них выявлены заболевания.

Процедура скрининга проводится в первые дни жизни малыша: медицинский персонал берет образец крови из пятки ребенка. Это быстрая и минимально травматичная манипуляция, которая позволяет на ранней стадии обнаружить опасные заболевания, многие из которых при своевременной диагностике поддаются коррекции или контролю. Если в результате анализа выявляются отклонения от нормы, с родителями связывается специалист медицинской организации.

