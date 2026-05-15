«Красный призрак» возвращается: режиссер Богатырев выбрал живописные окрестности Подмосковья для ключевых эпизодов

В живописной деревне Ольгово, расположенной неподалеку от подмосковной Яхромы, дали старт съемочному процессу новой кинокартины. Фильм получил название «Альпийская баллада» (16+). Проект примечателен тем, что является первой совместной работой кинематографистов России и Сербии. Создается лента при финансовой поддержке Фонда кино, сообщил REGIONS.

По данным издания, в этой картине зрители смогут увидеть двух известных актеров — Ивана Янковского и Милоша Биковича. Режиссерское кресло занял Андрей Богатырев, который уже знаком публике по военной драме «Красный призрак».

По информации издания, сценарий фильма написан по мотивам одноименной повести знаменитого белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова. Действие разворачивается в суровом 1943 году. Несмотря на «альпийский» антураж и название, часть ключевых сцен снимается вовсе не в горах Европы, а в Подмосковье.

По данным издания, создатели картины обнаружили идеально подходящие для задуманных эпизодов ландшафты именно в окрестностях Дмитровского городского округа. Деревня Ольгово и ее живописные виды стали временной «кинематографической пропиской» для героев.

«Утром увидели, как грузовики с техникой заехали в Ольгово, потом появились актеры в военной форме. Сначала подумали, что это реконструкторы, но оказалось — настоящие съемки! Иван Янковский лично здоровался с местными, а Бикович был весь в гриме — очень атмосферно. Все организовано аккуратно, без шума и беспорядка», — рассказала жительница соседнего дома Елена Михайлова.

