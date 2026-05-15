«Волшебный рейс» откроет двери для юных жителей Наро‑Фоминска 1 сентября

У семейных прогулок в Кантемировском микрорайоне скоро появится еще один веский повод выйти из дома. Современный игровой и спортивный комплекс, получивший название «Волшебный рейс», будет готов принять маленьких жителей уже к первому сентября.

Масштабный объект площадью 450 кв.м разместится неподалеку от дома №73 по улице Шибанкова. Что примечательно, внешний облик будущей площадки — от набора элементов до выбранной сине-зеленой цветовой гаммы — заранее обсуждался с местными жителями и был согласован с ними. Никаких сюрпризов: горожане знают, что именно появится во дворе.

В центре композиции разместится игровой комплекс, оборудованный тремя различными спусками. Для самых маленьких посетителей предусмотрен песочный дворик, а также качалки на пружинах — классические «животные», на которых так любят раскачиваться малыши. Любителей классических развлечений порадуют качели: здесь установят как традиционные модели, так и ставшее всенародно любимым «гнездо» — круглую качалку-корзину, где можно устроиться компанией. Те, кто предпочитает активный отдых и спорт, по достоинству оценят возможности специального многофункционального блока с различными снарядами.

Создатели проекта позаботились и о комфорте взрослых. Пока дети будут осваивать карусели, игровые башни и спортивные тренажеры, родители и бабушки с дедушками смогут отдохнуть на парковых диванах, оснащенных удобными спинками. За порядком на новой площадке также будет кому присматривать — соответствующие меры уже предусмотрены.