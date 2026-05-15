Звезда «Холопа» Самойленко встретится с будущими актерами в Подмосковье

В сергиевопосадском филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова на ближайших выходных запланировано сразу два важных события. Оба они адресованы тем, кто мечтает связать свою жизнь с кино и медиа. Первое мероприятие даст возможность потенциальным студентам лично познакомиться с руководителем актерской мастерской — человеком с известным именем. Второе погрузит абитуриентов в специфику учебного заведения, которое называют кузницей кадров для киноиндустрии, а также подробно осветит правила приема в 2026 году, сообщил REGIONS.

По данным издания, первую встречу в творческом формате проведет Александр Самойленко — актер, работающий и в театре, и в кино, а также кинорежиссер и продюсер. Мероприятие для будущих студентов его мастерской состоится в пятницу, 15 мая, начало запланировано на 14:00.

По информации издания, абитуриентам стоит поторопиться: до 10 июня включительно они могут отправлять видеовизитки для предварительного прослушивания в мастерскую артиста, известного широкой публике по ролям в нашумевшем фильме «Холоп» и популярном сериале «Папины дочки».

На субботу, 16 мая, в вузе намечен день открытых дверей. Здесь организаторы постараются рассказать о самом главном — о нюансах поступления в 2026 году. Филиал готовит профессионалов для кинематографии и медиасферы, причем обучение возможно как по программам высшего образования, так и по программам среднего специального.

В статье указано, что все дополнительные сведения о сроках подачи документов, вступительных испытаниях и требованиях к абитуриентам размещены на официальном сайте сергиевопосадского филиала ВГИКа.

