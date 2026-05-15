Стартовала регистрация на участие в конкурсе «Семейная столица России». Он проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Инициатор — комиссия Госсовета по направлению «Семья».

Цель конкурса — стимулирование активности муниципалитетов по созданию в городах комфортных условий для родителей, а также повышение качества жизни семей с детьми.

В конкурсе могут принять участие города с населением более 100 тыс. человек. Их будут оценивать по различным показателям, в том числе по динамике рождаемости, количеству многодетных семей, стабильности браков, наличию семейной инфраструктуры, доступности мер поддержки.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 21 июня. Эксперты проанализируют информацию и проведут инспекционные выезды. К августу будут определены 10 финалистов, к октябрю — победитель, который получит звание «Семейная столица России». Также определят победителей в номинациях «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства», «Город семейной стабильности».

«У нас особый год — Год единства народов России. И, объявляя этот год, президент сказал, что Россия — это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу „Семейная столица России“, который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту „Семья“. Этому предшествовало серьезное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тыс. человек, но главное — это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

