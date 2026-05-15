«Скупила всю тележку корма»: голодные голуби атаковали Ольгу Орлову в Японии

Певица Ольга Орлова поделилась забавной историей из своего путешествия по Японии. Как пишет Super.ru, артистка решила покормить уличных голубей, несмотря на то, что специалисты предупредили ее о возможных рисках этого.

Несмотря на предостережения о возможных инфекциях, она присела на корточки, чтобы насыпать корм для карпов птицам. Голодные голуби тут же атаковали ее.

«Сначала я просто купила пакетик корма для карпов и обалдела от того, что началось… Кстати, голуби ни на кого больше не садились (или им никто больше не разрешил). Закончилось тем, что я скупила всю тележку корма», — рассказала Орлова.

Ольга напомнила, что ее главное хобби — это помощь животным. Она не боится трудностей и возможных опасностей, если речь идет о том, чтобы накормить или поддержать братьев наших меньших.

Ранее певица Ольга Орлова поздравила 25-летнего сына с днем рождения и нарвалась на критику.