Хрупкие и сильные: девушки удивили на Кубке по жиму лежа в Наро-Фоминске

В Наро‑Фоминске прошел традиционный Кубок главы округа по жиму лежа. Турнир, уже ставший майской традицией, состоялся на базе спортивной школы «Трудовые резервы» и был приурочен ко Дню Победы.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов: юноши, девушки, юниоры и взрослые атлеты состязались более чем в 20 весовых категориях. Участники продемонстрировали силу и упорство — в том числе хрупкие на вид девушки, уверенно работавшие со снарядом весом 45, 50 и 60 килограммов. Строгие правила турнира предусматривают незачет при их нарушении, без скидок на состав участников

Победители состязаний по жиму лежа были награждены медалями и почетными грамотами. Параллельно подвели итоги патриотической акции «Рекорд Победы»: участники, показавшие лучший результат в отжиманиях от пола, получили специальные призы от уроженца Наро‑Фоминска, спортсмена Ильи Федорова. Он вручил победителям экипировку для силовых видов спорта собственного бренда.