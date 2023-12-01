Российский омбудсмен рассказала о главном вопросе украинских пленных

Всех военнопленных в первую очередь волнует, когда они окажутся дома.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте РФ, рассказала о своем посещении тех солдат ВСУ, которые попали в российский плен.

«Первый и главный вопрос, который звучал ко мне со стороны украинских военнослужащих: когда можно быстрее домой», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. Москалькова добавила, что у ряда украинцев медиками диагностированы хронические заболевания. Такие люди требуют отдельного медицинского сопровождения, и их было бы желательно отправить по домам в первую очередь.