Российский певец Xolidayboy упал в обморок на сцене, после того как получил повестку в армию

Выступающий под сценическим псевдонимом Xolidayboy российский блогер и певец Иван Минаев упал в обморок прямо во время своего выступления на сцене. Инцидент произошел вечером в понедельник, 6 ноября в Ставрополе.

Момент инцидента в концертном зале Abrikos снят на видео и появился в соцсетях. В какой-то момент Минаеву стало плохо, он перестал петь, уронил микрофон и упал на сцену.

Как передает ВЧК-ОГПУ, утром, когда исполнитель прилетел в Ставрополь, ему прямо в аэропорту вручили повестку в армию.

«Во время концерта блогера Xolidayboy в Ставрополе он упал в обморок. Утром по прилету в Ставрополь ему вручили повестку в аэропорту», — приводится в публикации.

К слову, ранее Минаев опубликовал в сети несколько видеообращений, где говорил о своих переживаниях, что Крым стал российским, называя себя украинцем. В ответ на это руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от правоохранителей провести проверку провокационных высказываний блогера.