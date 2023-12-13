Украинский президент не сумел убедить Соединенные Штаты, что интересы Киева гораздо важнее, чем благополучие самих американцев.

Глава посольства РФ в Вашингтоне оценил приезд в американскую столицу Владимира Зеленского. По его мнению, у него не вышло объяснить американским властям, что тем необходимо перенаправить свои финансы на поддержку Украины.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева», - указал он в микроблоге посольства.

Анатолий Антонов добавил, что ни новые санкции в отношении РФ, ни поставки оружия, никак не помогут ВСУ выиграть конфликт. Наоборот, они только втягивают США в трясину всего происходящего.