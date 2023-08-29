Режиссер Станислав Ростоцкий в годы ВОВ потерял ногу

Как сообщает издание «Утро.ру» , Станислав Ростоцкий, являясь режиссером фильма «А зори здесь тихие», служил в звании гвардии рядового в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Во времена Великой Отечественной войны он принимал участие в боях.

В феврале 1944-го года в сражении под Дубно Ростоцкий получил тяжелое ранение – по нему проехал танк. Со его слов, он остался жив благодаря тому, что нижняя часть тела «провалилась в окопчик». Из-за того, что повредилась нога и грудная клетка, а также была оторвана рука, Станислав Ростоцкий оказался совсем беспомощным.

Тогда при нем был пистолет, но ребята отобрали его, чтобы тот не застрелился, как рассказывал режиссер. Напомним, что он скончался 10 августа в 2001 году, когда ему даже не стукнуло восьмидесяти лет.