Российский турист раскрыл правду об отношении к русским в Гондурасе

Российский путешественник Александр Сенокосов поделился неожиданными наблюдениями об отношении к соотечественникам в Гондурасе. В своем личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен» он отметил полное отсутствие русофобских настроений, которые стали привычными во многих странах мира.

По словам туриста, местные жители неизменно приветливы и доброжелательны к путешественникам из России. Так, например, узнав, что Александр является россиянином, гондурасцы с улыбкой вспомнили имя Льва Толстого.

В повседневном общении люди проявляют искреннее радушие — улыбаются, здороваются и машут рукой при встрече. Путешественник также отметил, что Гондурас по уровню жизни практически не отличается от соседних стран Центральной Америки — Сальвадора и Гватемалы.

«Мы гуляли по рынкам — тот же набор, что в Сальвадоре и Гватемале: манго, ананасы, кофе, пыльные кроссовки и подержанные телефоны. Гуляли по деревням: дети играют в футбол, женщины жарят лепешки, мужики чинят мотороллеры, — все как везде», — рассказал Сенокосов.

Отдельной особенностью путешественник назвал местных «дельцов», которые активно пристают к туристам с предложениями за доллар «охранять» их автомобиль.

Несмотря на такие мелкие неприятности, общее впечатление от государства, отметил Сенокосов, осталось положительным. Он добавил, что люди и города в Гондурасе достаточно яркие и самобытные, поэтому стереотипные шутки об этой стране не соответствуют действительности.

