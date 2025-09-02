Россиянин раскрыл главный секрет пляжей Литвы

Российский путешественник, ведущий блога TrueStory Travel на платформе «Дзен», посетил литовский курорт Паланга и поделился необычными впечатлениями о местном пляже. Он охарактеризовал его фразой: «Много девушек и мало одежды».

По словам россиянина, концентрация молодых и симпатичных литовок здесь максимальная, из-за чего курорт привлекает все больше европейцев, особенно холостых и состоятельных.

«Много раз видел, как "сильно взрослые" мужики отдыхали на пляже с молодыми местными красавицами», — отметил турист.

По его словам, познакомиться с местными девушками легко благодаря тому, что многие из них свободно разговаривают на русском языке. Он подчеркнул, что литовки довольно открыты к общению и приветливы.

Пляж в Паланге россиянин назвал «раем» для холостяков, подчеркнув обилие красивых девушек и живописной природы.

