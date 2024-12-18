Российский журналист рассказал об истории подвига Иканской сотни

Ровно 160 лет назад, в 1864 году произошло одно из самых «невероятных и героических» сражений в русской военной истории — Иканское сражение — 100 донских казаков против 10 тысяч кокандцев. Об этом в своих социальных сетях рассказал российский журналист, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев.

Он уточнил, что в конце ноября кокандский мулла Алимкул с 10-тысячным войском выступил из Ташкента и двинулся к крепости Туркестан, чтобы атаковать русские поселения Семиречья. В ответ на это комендант Туркестана выслал на разведку сотню уральских казаков есаула Василия Серова, который состоял из офицеров, урядников, казаков, артиллеристов, фельдшера и обозного.

По словам Медведева, казаков окружили, они держали круговую оборону в течение трех дней и не согласились предать свою веру. 6 декабря казаки по команде Серова пошли на прорыв, после чего Алимкул покинул свой отряд. По итогам трехдневного боя иканская сотня потеряла больше половины личного состава.