Российским геймерам, купившим игру S.T.A.L.K.E.R. 2, пригрозили «уголовкой»

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с gazetametro.ru объяснил, действительно ли у россиян будут проблемы с законом в случае запрета долгожданного продолжения серии игр S.T.A.L.K.E.R.

Российские геймеры имели возможность предзаказать игру от украинских разработчиков на разных платформах, однако в Госдуме отметили, что за это может наступить уголовная ответственность. Объяснили, что в некоторых случаях это могут расценить как финансирование ВСУ, ведь разработчики наверняка будут отчислять прибыль в поддержку армии.

Депутат Антон Горелкин вовсе не исключил, что игру запретят в России из-за экстремистского контента. В этом случае и будут введены новые нормы и соответствующие наказания.

Адвокат Вадим Багатурия при этом отметил, что уголовная ответственность может грозить не самим игрокам, а продавцам и распространителям так называемых ключей на игру.

«Что касается уголовной ответственности для всех купивших игру S.T.A.L.K.E.R. 2 только по факту того, что она сделана какой-то украинской командой разработчиков, – это сомнительно. Подразумевающей наказание за это статьи нет ни в Уголовном, ни в Административном кодексах», — объяснил юрист.

Пока обе части S.T.A.L.K.E.R. не запрещены и в неопределенном статусе. Тем не менее, ряд российских платформ уже отказываются от продаж и освещения темы новинки. Даже потенциальное признание игры запрещенной отталкивает сервисы.

Ранее сообщалось, что доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R ограничили в России.