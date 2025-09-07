Российским подросткам будут давать по 10 тысяч рублей на книги

В России может быть запущена новая культурная программа для молодежи, аналог успешной «Пушкинской карты», но ориентированная на чтение. С законодательной инициативой о введении специальной банковской карты для учащихся выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

Согласно предложению, карта, которая может получить название «Карта Достоевского», будет предназначена для школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Ее ключевой особенностью станет ежегодное пополнение бюджета на сумму 10 000 рублей, которые можно будет потратить исключительно на приобретение книжной продукции, сообщает РИА Новости.

В своем обращении к министру культуры Ольге Любимовой парламентарий подчеркнул, что проект направлен на укрепление духовно-нравственных ориентиров среди подрастающего поколения. Средства на карте будут целевыми: их нельзя будет обналичить или потратить на другие товары. Покупка книг будет возможна только из утвержденного перечня.

Формированием ассортимента литературы, доступной к приобретению, займется экспертное сообщество. В утвержденный список войдут произведения русской и мировой классики, входящие в школьную программу и рекомендованные специалистами, а также научно-популярные и исторические издания. Особый приоритет планируется отдать книгам, выпущенным отечественными издательствами.

Таким образом, инициатива преследует не только просветительские, но и протекционистские цели, поддерживая российский книжный рынок и направляя читательский интерес молодежи в качественное русло.

Ранее сообщалось о том, что депутат Драпеко предложила увеличивать лимит «Пушкинской карты».