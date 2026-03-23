Российским ученым могут официально разрешить искать экстремистские материалы ради науки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в закон о противодействии экстремизму, сообщил журнал Forbes со ссылкой на соответствующий документ.

Ведомство предлагает разрешить поиск экстремистских материалов в интернете, но только в рамках научной, исследовательской и правоохранительной деятельности.

Необходимость изменений вызвана правовой коллизией, возникшей после введения летом 2025 года штрафов за умышленный поиск и получение доступа к запрещенному контенту. Тогда был принят закон, который установил административную ответственность: штраф за умышленный поиск экстремистской информации составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Однако при этом формально под наказание могли попасть специалисты, чья работа напрямую связана с выявлением и мониторингом таких материалов.

Мониторингом экстремистского контента занимаются не только силовые структуры, но и региональные центры управления. Без предусмотренных исключений их профессиональная деятельность могла подпадать под действие запретов. Новые поправки должны устранить это противоречие, легализовав работу профильных специалистов в рамках их служебных обязанностей.

