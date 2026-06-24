В махачкалинском «Динамо» рассказали, почему не смогли удержать защитника Табидзе

Грузинский центральный защитник Джемал Табидзе покинул махачкалинское «Динамо» по истечении срока контракта. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов признал, что «Динамо» хотело продлить контракт с футболистом, но не смогло удовлетворить его запросы.

«Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем», — признал Газизов.

Функционер не назвал клуб, в который переходит Табидзе. Защитник сборной Грузии провел в Махачкале два сезона. В общей сложности он сыграл за «Динамо» 55 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

30-летний Табидзе выступал за «Урал», «Уфу», тбилисское «Динамо» и греческий «Панетоликос».

Ранее стало известно, что экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия переходит в «Локомотив». Футболист уже прошел медосмотр в столичном клубе.